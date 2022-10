Ribéry | l’addio | «Il pallone si ferma | le emozioni dentro di me no» – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Franckufficializzaal calcio giocato. Era una decisione nell’aria da settimane. È stato un fastidioso problema fisico alla zona del ginocchio ad orientarlo – a quasi 40 anni – verso questa sofferta decisione. Il francese ha vinto quasi tutto in carriera: col Bayern, di cui – assieme a Robben – ha scandito un’epoca, ha alzato 9 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e altri trofei minori. Nel 2012-2013 è stato Uefa Best Player in Europe. Con la Francia ha segnato 16 gol in 81 presenze. È stato uno dei calciatori più iconici degli ultimi anni. Di seguito il suo tweet. The ball stops. The feelings inside me do not. Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. Ilsi. Le...