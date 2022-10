Repubblica | boom di abbonamenti in Serie A | ma il Napoli è fermo a 12mila tessere

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Gli italiani hanno riscoperto la passione per lo stadio: crescono biglietti e. Ladedica un focus al tema. Ad ogni partita diA, 28.690 tifosi corrono negli impianti ad assistere alle partite delle proprie squadre del cuore. Prima del Covid erano 3 mila in meno. “Dall’inizio della stagione, gli stadi italiani sono i terzi in Europa per riempimento, dietro solo agli inarrivabili, inglesi e tedeschi, sempre oltre il 90%. Ma con più dell’81% di biglietti venduti laA ha staccato francesi e spagnoli, che galleggiano poco oltre il 76%. La stessa media che, anche tenendo conto delle restrizioni, aveva laA nella scorsa stagione. Da agosto invece le squadre vendono il 5-6% di biglietti in più. Un risultato che, se durasse fino a fine stagione, e considerando il prezzo ...

La Repubblica

Le rinnovabili stanno conoscendo unfra aziende e privati che si lanciano verso l'autoconsumo, soprattutto con l'installazione di impianti fotovoltaici. Quali sono i numeri del fenomeno "Le ..."I mesi di luglio, agosto e settembre hanno fatto registrare ottimi risultati sui tassi di occupazione degli alberghi in città. In tutto il periodo estivo abbiamo superato anche il 2019. Settembre, in ... Boom di turisti, Bologna Welcome: "Città più accogliente, ma si dovranno mettere limiti al boom degli Airbnb" Più di 400 segnalazioni negli ultimi due mesi, i quartieri più critici sono quelli di Termini, Tiburtina, Pigneto, Torpignattara e Trastevere. Elegante prontuario made in Sole 24 Ore per sapere di che ...L'indice di gradimento degli italiani verso la leader di FdI è salita di 12 punti nell'ultimo mese e ha raggiunto quota 53. Conte viene staccato, Letta tracolla ancora ...