Real Madrid | Benzema | 'Mai al livello di Ronaldo e Zidane' VIDEO

Social Media Soccer

... Bentancur (Tottenham), Carballo (Nacional), Diaz (Liverpool), Gorriaran (Santos Laguna), Piquerez (Palmeiras), Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting Lisbona), Valverde (), Vecino (...Quando Hungaria si recò in Spagna, Barcellona eingaggiarono il solito epico duello per acquisire il talento magiaro. Ora, stando a qualche ricostruzione storica, che, ad onor del vero, ... Il Real Madrid guarda YouTube: Luisito Comunica ospite durante il Clasico Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il contratto di Toni Kroos con il Real Madrid scade a fine stagione, ma Carlo Ancelotti è fiducioso sul rinnovo. Il tecnico spiega in conferenza stampa: "Ci penserà a gennaio o febbraio. Personalmente ...