Re Carlo | cosa ha regalato a chi ha mandato le condoglianze per la Regina

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Reha deciso di omaggiare tutti coloro che, per la morte dellaElisabetta, gli avevanomessaggi di cordoglio e vicinanza in un momento tanto delicato; la scelta però è ricaduta su un regalo che non ha niente a che vedere con qualdi materiale, anzi. Si tratta di un biglietto che contiene un dolce dettaglio che ha commosso tutti, soprattutto per ciò che rappresenta. Re, la sua risposta ai messaggi di cordoglio Con la morte dellaElisabetta avvenuta lo scorso 8 settembre sono stati tantissimi i messaggi diricevuti dalla Famiglia Reale, soprattutto dal primo figlio e nuovo Re,III. Il sovrano ha scelto uno dei modi più semplici, ma efficaci, per rispondere pian piano e tutti coloro che hanno scelto ...

... così appare scritto sul biglietto ricevuto e firmato da Re. . In allegato, una tenera foto che lo ritrae da piccolo insieme alla Regina Elisabetta , mentre sono entrambi affacciati a una ...Il 15 febbraio del 1959 accadde la stessacon Antonio Segni incaricato da Giovanni Gronchi e ...per la bocciatura di Paolo Savona al ministero dell'Economia e la parentesi dell'incarico a...Ma cosa farà il suo nuovo governo ... con la Lega che spinge per una estensione fino a 100.000 euro di fatturato e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che invita alla cautela sulle promesse ...Tutto il Regno Unito augura lunga vita e buona salute al suo nuovo sovrano, ma in realtà la Corona non sembra che stia giovando alla salute di Re Carlo III. Già da diversi anni lo stato di salute di C ...