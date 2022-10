Raggiunto nella notte l’accordo europeo sul gas | fronte comune contro Putin

...piattaforma aggregata per il gas - volontaria ma obbligatoria per una quota del 15% del volume totale degli stoccaggi in Europa - all'incentivazione delle rinnovabili fino a un price cap al gas...A Borgo Valsugana , De Gasperi abitavaprima grande casa, a sinistra venendo dalla stazione. "... Se poi ci soffermiamo allo straordinario risultatoalle elezioni del 18 aprile del 1948, ...Era ancora in Parlamento a vedere le reazioni al suo piano quando è stata raggiunta da un bigliettino che la informava ... Da qui l’umiliante marcia indietro, cristallizzata nella cacciata di Kwasi ...Si salva l'unità di fronte al nemico russo sul dossier più difficile limando, parola per parola, conclusioni che restano abbastanza ambigue da lasciare tutti ...