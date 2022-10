Rafaela Pimenta | ' Ecco le ultime parole che mi ha detto Raiola'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Leche Mino mi hasono quelle che mi hasempre: 'Devi essere felice. Non devi fermare la tua vita, devi fare quallo che ti fa stare bene'" . A parlare in un'intervista a Sky ...

A parlare in un'intervista a Sky è, storica collaboratrice di Raiola , scomparso a 54 anni lo scorso aprile. "Ho sempre voluto fare l'avvocato e il mio primo contratto diceva che mio ...si è raccontata in una lunga intervista: le dichiarazioni della nota legale sul suo lavoro e i suoi assistitisi è raccontata in una lunga intervista con Gianluca Di ...Il ricordo della donna che ha ereditato l'agenzia del procurarore: "Ho conosciuto Mino in Brasile, fumava come un matto e mi faceva mille domande". Da Pogba a Haaland, l'avvocato racconta i 'segreti' ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...