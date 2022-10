Radioamatori in Toscana | nel mondo dei social sono attivi più che mai - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il presidente del comitato regionale toscano Paolo Cavicchioli spiega le attività che l'associazione porta avanti, anche per avvicinare i ...... simpatizzanti eprovenienti da varie parti d'Italia. Come ogni anno il ricavato della manifestazione verra' devoluto alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori(L. I. L. T.)... Radioamatori in Toscana, nel mondo dei social sono attivi più che mai Il presidente del comitato regionale toscano Paolo Cavicchioli spiega le attività che l’associazione porta avanti, anche per avvicinare i giovani ...PONTEDERAScout e radioamatori insieme in occasione dello Jamboree Jota 2022, la giornata mondiale degli scout. Alcuni radioamatori dell’ARI sezione di Pontedera hanno partecipato all’incontro con gli ...