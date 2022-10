Quarto Grado | anticipazioni 21 ottobre 2022 | i casi di Silvia Cipriani e Vinitha Nicolò | cosa vedremo stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Trada risolvere, gialli e misteri, con tanti ospiti ed esperti in studio. Il caso diQuesta sera a il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la misteriosa morte di, la postina di 77 anni originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre scorso dopo che da due mesi non si avevano sue notizie. Come è possibile che la donna sia finita in un burrone a Scrocco di Montenero, in provincia di Rieti? Nuove testimonianze e nuovi ...