Psg | occhi sulla Serie A | Kalulu come prima alternativa a Skriniar

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il Paris-Saint-Germain è alla ricerca di un difensore affidabile da affiancare all’insostituibile Marquinnos e haindividuato gli obiettivi nel campionato diA. Secondo “Le10Sport”, il club parigino sta valutando delle alternative nel caso in cui Milan, obiettivo designato della squadra di Galtier, dovesse decidere di rifiutare l’offerta nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il piano B porta al giovane talento del Milan esploso nella scorsa stagione, Pierre. Giocatore giovane, di prospettiva e duttile, può fare sia il centrale che il terzino, ma anche il braccetto in un’eventuale difesa a tre. Il Milan difficilmente se ne vorrà privare, tutto dipenderà dall’offerta del Psg. SportFace.

