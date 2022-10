Pronostico Odense BK vs Lyngby BK Danish Superliga 21-10-22

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Partita del 14° turno del campionato danese, con l’BK nono in classifica che fa... L'articolo proviene da MR TIPS.

Infobetting

decisamente dalla parte dei padroni di casa a quota 13 e con ben 4 successi nelle ultime ...15 CROAZIA HNL Varazdin - Istra 1961 18:00 DANIMARCA SUPERLIGA Aalborg -19:00 ETIOPIA ......secondo turno ma nell'ultima giornata di Superligaen si sono riscattati surclassando 5 - 1 l'... IlIl Benfica di Schimdt è reduce da un precampionato sfavillante, in cui ha ottenuto ... Formazioni Odense BK-Lyngby BK | Pronostici e quote | 21-10-2022 L'FSBC si appresta ad ospitare il Silkeborg, in una gara che vede gli ospiti favoriti e più motivati, vediamo insieme il pronostico ...