Pronostico Antalyaspor vs Istanbulspor Turkish Super Lig 21-10-22

Infobetting

...che si trova a 2 punti dalle posizioni valide per la competizioni europee e ilresta ...30 SVEZIA ALLSVENSKAN Elfsborg - Degerfors 19:00 TURCHIA SUPER LIG Alanyaspor -19:00 ...... crollando clamorosamente 5 - 2 in casa dell'(prima sconfitta in campionato per ... IlAnche in questo caso il fattore campo potrebbe incidere sul risultato finale. Giocare in un ... Antalyaspor-Istanbulspor (venerdì 21 ottobre 2022 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici