Probabili formazioni Milan-Monza | undicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ledi, match dell’di. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 22 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. Una partita che non può essere come le altre, anche solo per la presenza di Adriano Galliani sugli spalti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della partita di San Siro. Di seguito, ecco ledi– De Ketelaere si prende la maglia da titolare, anche Messias pronto al rientro dal 1?. Giroud e Leao ...