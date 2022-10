Prima donna premier | nasce il governo Meloni | 24 ministri con due vicepremier

(Di venerdì 21 ottobre 2022)oggi al Quirinale il. Il, che ha accettato l'incarico senza riserva, ha presentato dopo l'incontro di questo pomeriggio con Sergio Mattarella la sua squadra di, che si compone di 24(tra senza portofaglio e con e che comprendono due vicevice) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Isenza portafoglio sono 9, a cominciare dal dicastero dei Rapporti con il Parlamento affidato a Luca Ciriani. Quelli con portafoglio, in testa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono 15. All'interno di questa formazione sono stati affidati allo stesso Tajani e a Matteo Salvini (ministro per le Infrastrutture) i ruoli di vice. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

Dopo Tina Anselmi, un'altra grande figura femminile nella storia della politica italiana è stata Nilde Iotti, lapresidente della Camera nel 1979. Vi restò per ben tre legislature fino al ...Giorgia Meloni è lapremierdella storia repubblicana italiana : dopo una consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico sarebbe stato accettato senza riserve. Domani, sabato ...Adriana Poli Bortone, storica esponente della destra italiana, ha rivolto i propri auguri a Giorgia Meloni e al governo: ''Sono particolarmente felice per una donna di destra, la prima donna premier.