Preparatore atletico rifiuta importante incarico nel calcio | “Devo assistere la mia cagnolina”

Agenzia ANSA

Manlio Scopigno ha rivoluzionato il gioco del calcio, ha inserito la figura dello psicologo e del. Felice Pulici lo ricordiamo tutti per le sue capacità umane. Lo spirito dello ...A mister Laterza, al vice Giuseppe Lentini, alFrancesco Rizzo e alla match analyst Angelica Ivone vanno i ringraziamenti della società per l'impegno e la professionalità ... Via ai corsi per allenatore Uefa A e preparatore atletico Fortitudo Pallacanestro comunica che gli accertamenti ai quali il giocatore Saliou Niang è stato sottoposto, a Reggio Emilia, dal Dott. Rodolfo Rocchi, hanno evidenziato una frattura da ...Premiata la scuola tennis Grosseto come seconda “Standard School della Toscana” e Valeria Prosperi insignita del “Premio Speciale Insegnanti Tennis” ...