Poste Italiane assume operatori di sportello | requisiti e come candidarsi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Anchepunta ad incrementare il proprio organico e dopo aver assunto diversi posti ora si prepara adrediin varie città. Una politica occupazionale che passa però attraverso alcuninecessari alla candidatura, Ma andiamo a vederee qualioccorrono per partecipare alle selezioni. Le selezioni sono aperte a tutti i diplomati, non occorre quindi una laurea. Ma per poter accedere alle candidature occorre una buona conoscenza della lingua inglese per poter avere a che fare anche con utenza straniera. Le ricerche dicoinvolgono aspirantidi ...

ha avviato in tutto il territorio nazionale un piano di sostituzione dei vecchi mezzi con veicoli "ecologici" per rendere la consegna della corrispondenza non solo agevole e sicura ma ..., con 160 anni di storia, con 13 mila uffici postali presenti sul territorio nazionale, con 121 mila dipendenti e 35 milioni di clienti, rappresenta una realtà unica per dimensioni, ...Supino è uno dei Piccoli Comuni scelti da Poste Italiane nel Lazio per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.Da Ravello soluzioni concrete per superare la crisi energetica da parte delle più importanti enertech italiane. NeN, Poste Energia, Wekiwi, Octopus ...