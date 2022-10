Pontecagnano Faiano | furto con scasso nella farmacia | portati via 700 euro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ammonta a circa 7000 € il valore deleffettuato nel corso della notte appena trascorsa all’interno dellaSant’Antonio situata in via conforti nel territorio comunale di. La somma è quanto i ladri hanno trovato nel registratore di cassa e in un armadietto metallico che hanno scassinato dopo essersi introdotti nell’esercizio commerciale. Subito dopo i ladri si sono dati alla fuga nessun medicinale stato portato via. Al momento i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Samuele Bileti, indagano anche analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

