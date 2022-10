Platimiro Fiorenza | storia dell’ultimo maestro corallaro ingaggiato anche da Fendi che tramanda l’antica arte della lavorazione del corallo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si dice che iltenga lontano il malocchio, che abbia virtù terapeutiche, che possa esser usato come amuleto per attirare l’amore o messo sotto al cuscino per tenere lontani gli incubi. Secondo il celebre poeta latino Ovidio, ilrosso nacque dal sangue di Medusa quando Perseo la decapitò: al contatto con la schiuma delle onde, il suo sangue pietrificò alcune alghe che da allora divennero rosse. Nelle isole del Pacifico, invece, viene usato tutt’oggi per compiere riti magici. Come tutte le leggende popolari,queste credenze sino da Oriente a Occidente dalla notte dei tempi, e magari, chissà, hannoun fondo di verità. Quel che è certo è che questo straordinario minerale marino, risultatosedimentazione di milioni di microscopici organismi, ...

Rientrando a Trapani incontreranno il maestro del corallo. Venerdì tappa a San Vito Lo Capo e poi in barca alla Riserva dello Zingaro e Scopello (tonnara e borgo), con visita al ...Rientrando a Trapani incontreranno il maestro del corallo. Venerdì tappa a San Vito Lo Capo e poi in barca alla Riserva dello Zingaro e Scopello (tonnara e borgo), con visita al ... Platimiro Fiorenza, storia dell’ultimo maestro corallaro (ingaggiato anche da Fendi) che tramanda… La provincia di Trapani piace sempre di più agli stranieri. È il dato che è emerso dal report presentato ieri dal Distretto turistico Sicilia Occidentale, in ...Arrivano da tutto il mondo per vivere “esperienze” anche sulle tracce dei Florio. Diecimila utenti hanno lasciato i propri dati su West of Sicily, il 30% non sono italiani ...