(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il sogno della maternità che diventa realtà, nonostante i momenti difficili, le paure, le ansie. E non poteva essere altrimenti visto che alla signora G.G., residente adi 30 anni, era stata diagnosticata nelle primissime settimane di gestazione, circa all’undicesima, unain, che si era manifestata raggiungendo considerevoli dimensioni, di circa 10 centimetri. La mamma G.G. felice per la nascita della figlia insieme agli specialisti Bressan e Florio“Siamo qui a raccontare una storia a lieto fine” Ma tutto si è svolto al meglio, la cicogna è arrivata e ora la neomamma è accanto alla sua bambina, nel Punto Nascita del presidio Ospedaliero di, con le ostetriche che si prendono cura di lei. Guarda la sua bambina con soddisfazione: ha ...

Luce

Il sogno della maternità che diventa realtà, nonostante i momenti difficili, le paure, le ansie. E non poteva essere altrimenti ...Il centrosinistra perde Alessandria, Asti, Como, Monza, Genova, La Spezia,, Rieti, L'Aquila ... Italia Il Pd vince a Carrara eanche l'invincibile Ferri, che si era alleato con la Lega ... Pistoia, sconfigge una patologia molto rara durante la gravidanza e partorisce una bimba sana - Luce Chiazzano-Spedalino e Montale-Candeglia sono i due derby pistoiesi, trasferte difficili per Monsummano e Pescia, occasione Via Nova La 6ª giornata del Girone B di Prima Categoria ci regala il secondo ...Nuova giornata, nuovi Big Match. La quarta giornata della Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro comincerà questo sabato 22 ottobre e si ...