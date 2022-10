(Di venerdì 21 ottobre 2022) MUMBAI, 21 ottobre 2022 /PRNewswire/(PPL)(nome azionario: PPL) oggi è stataindiane, la BSE (Bombay Stock Exchange) e la NSE (National Stock Exchange). L'annuncio della quotazione, un momento decisamente importante, è stato evidenziato dal fatto che la campanella di apertura della BSE è stata suonata da Ajay, Chairman ofGroup, Nandini, Chairperson of PPL, e Peter DeYoung, CEO,Global, insieme a Nayan Mehta, Chief Financial Officer e Sameer Patil, Chief Business Officer della Bombay Stock Exchange Ltd. Nel giugno 2020, PPL ha firmato un accordo con The Carlyle Group Inc. per investire capitale ...

MUMBAI, India, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/ - -Limited (PPL) ha annunciato oggi che Yapan Bio ha ampliato le sue capacità con un nuovo impianto di sviluppo dei processi a Genome Valley, Hyderabad, India. PPL detiene una ...- MUMBAI, India, 13 ottobre 2022 /PRNewswire/ -Limited (PPL) ha presentato oggi il suo Bilancio di sostenibilità dell'esercizio 21 - 22 per fornire una panoramica delle sue prestazioni relative ai parametri ambientali, sociali e di ... Piramal Pharma Limited quotata nelle borse BSE e NSE Yapan Bio, a contract development and manufacturing organization (CDMO) based in India, says it can now support end-to-end development and manufacturing of RNA, DNA and gene therapy products starting ...Piramal Pharma Limited’s Consumer Products Division (CPD) introduced Nixit, its smoking cessation brand in the Nicotine Lozenges format. The brand unveiled its high decibel TV, Digital and Print ...