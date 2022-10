Piombino | Giani | Ok al rigassificatore | con alcune prescrizioni - Ma il sindaco della città annuncia ricorso

LA NAZIONE

Leggi Anche Gas, rigassificatore a: c'è l'accordo per tre anni: martedì l'autorizzazione - In veste di commissario straordinario per il progetto per il rigassificatore nel porto ...... ha annunciato il presidente della Toscana Eugenio, nella sua veste di commissario straordinario per il progetto per il rigassificatore a(Livorno), al termine della seduta conclusiva ... Rigassificatore di Piombino, Giani: "La conferenza dei servizi ha dato parere favorevole" Secondo il ministro della Transizione ecologica Cingolani, la sicurezza energetica dipende dai rigassificatori di Piombino e Ravenna. Ma a che prezzoIl presidente della Regione: "La nave resterà nel porto per tre anni ed entro 45 giorni Snam indicherà dove montare la piattaforma offshore per i 22 anni successivi. Ricorso I lavori iniziano comunqu ...