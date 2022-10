Pimenta | «C’era una cosa che Raiola ripeteva sempre Donnarumma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Rafaelasi è raccontata in una lunga intervista: le dichiarazioni della nota legale sul suo lavoro e i suoi assistiti Rafaelasi è raccontata in una lunga intervista con Gianluca Di Marzio.– «Era molto intenso. Poteva esplodere trenta volte al giorno, io mai. Quando lui era nervoso, io erotranquilla. Se si arrabbiava con te oggi, il giorno dopo già non si ricordava più. Era una persona molto tollerante». CHI ERA MINO – «Mino non aveva battaglie, voleva fare le cose senza pregiudizio. Voleva proporre qualper entrare nel sistema e fare le cose insieme nel calcio, perché quello che facciamo noi è un riflesso di quello che fanno i giocatori e i club». DONNARUMMA – «Psg? Se oggi guardiamo indietro è la scelta giusta. Gioca, sta bene, non si lamenta. Nel ...