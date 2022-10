Pilar Rubio | dichiarazione d’amore per Sergio Ramos | “Smettila di…”

Il reality di avventura Discovering Canary Islands , è una produzione originale Rakuten TV ed è disponibile in esclusiva e gratuitamente sulla sua piattaforma. Condotto daFernández, nota giornalista e attrice spagnola, il programma andrà alla scoperta dei misteri e delle leggende delle Isole Canarie e i suoi 8 concorrenti, originari di 8 diversi Paesi ...2 La storia d'amore fra Sergio Ramos eprocede a gonfie vele e il motivo è una vita coniugale decisamente attiva. A rivlearlo è stata la stessa showgirl e modella spagnola che in un'intervista a 'La resistencia' ha raccontato i ...Matrimonio, figli e un amore più acceso che mai. Pilar Rubio e Sergio Ramos, una coppia modello: il post della conduttrice spagnola ...Non la smette assolutamente di sorprenderci Pilar Rubio che, a distanza di poche ore dall’ultima volta, decide di condividere per i propri fan una nuova ed incantevole immagine che arriva direttamente ...