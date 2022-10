Piacenza | la cena «tra camerati» per l’anniversario della Marcia su Roma | decine di adesioni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una «tra» per «celebraresu». Questa l’iniziativa organizzata per il prossimo 28 ottobre in un ristorante nel pieno centro di, che avrebbe già raccoltodi. Nell’invito a firma dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersiRepubblica sociale italiana – con tanto di aquilana nell’intestazione – si legge che l’intenzione è quella di «re cameratescamente» nel ricordo«Rivoluzione che giunge al centesimo anniversario». Una «nostalgia» che non ha potuto fare a meno di scatenare polemiche. Il fatto che «un gruppo di nostalgici del fascismo, o più che nostalgici irriducibili, ...

La Repubblica

Una"tra camerati" per "celebrare l'anniversario della Marcia su Roma" ha scatenato una forte reazione polemica a, città che nel 1996 ha ricevuto la Medaglia d'oro al Valor Militare dal ...Una "tra camerati" per " celebrare l'anniversario della Marcia su Roma ". Questa l'iniziativa organizzata per il prossimo 28 ottobre in un ristorante nel pieno centro di, che avrebbe già ... Piacenza, cena tra camerati per celebrare l'anniversario della Marcia su Roma. E' polemica: "Il Prefetto la v… I promotori: "Non ha valenza politica, solo un ricordo della storia". Il direttore della "Libertà", il giornale che ha denunciato ...Una "cena tra camerati" per "celebrare l'anniversario della Marcia su Roma" ha scatenato una forte reazione polemica a Piacenza, città che nel 1996 ha ricevuto la Medaglia d'oro al Valor Militare dal ...