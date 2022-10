Piacenza | cena tra “camerati” per celebrare la marcia su Roma | decine di adesioni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Unatra “” perl’anniversario dellasu. Fa discutere l’iniziativa organizzata nel centenario dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, in un ristorante del centro di. “Nel ricordo della Rivoluzione che giunge al centesimo anniversario, ceneremo insieme cameratescamente”, riporta l’invito della “Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana”, che fissa l’appuntamento in un locale di piazza Cavalli il 28 ottobre prossimo, a pochi giorni dal previsto insediamento del primo governo guidato da un partito erede del Movimento sociale italiano. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’evento ha già raccoltodi. Una scelta “da brividi” secondo il quotidiano locale ...

...- ha scritto in un post pubblicato su Facebook - città Medaglia d'Oro al Valore Militare a riconoscimento dell'impegno durante la lotta di liberazione dal nazifascismo, si organizza una...INVITO ALLAFASCISTA - Una 'tra camerati' per 'celebrare l'anniversario della Marcia su Roma' ha scatenato una forte reazione polemica a, città che nel 1996 ha ricevuto la Medaglia d'oro al Valor Militare dal ...