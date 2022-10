Perseguita la compagna incinta | ai domiciliari con il braccialetto elettronico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un 27enne di Monza è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della convivente, maltrattata e vessata. In esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Monza, l’uomo è ora ai. Secondo le indagini della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Monza, il 27enne, già condannato in passato per violenza sessuale, estorsione ed atti persecutori nei confronti di una precedente, nel 2022 ha ripetutamente aggredito la nuova fidanzata, originaria dell’Ecuador. Per lui, oltre all’iniziale divieto di avvicinamento, insieme aiè scattato anche l’obbligo del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

