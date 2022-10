Perché Pamela Prati ha sempre il collo coperto? Il motivo stupisce

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sannocome far parlare di loro. Questa volta vogliamo concentrarci su una delle vippone più chiacchierate di questa edizione. Stiamo parlando di. Non ci concentreremo sui vari gossip che riguardano da vicino la soubrette. Piuttosto andremo ad analizzare una curiosità rispondendo a delle domande che il pubblico del reality show si è spesso fatto durante queste settimane. GF Vip 7, il veroper cuicopre ile indossacollane Chi segue con affetto e attenzione il Grande Fratello Vip 7, avrà notato chehail. La gieffina tende ad indossare collane ...

Alfonso Signorini invitaPrati in studio ma non sa che è per incontrare Marco. 'Per noi è stata una grande occasioneabbiamo avuto l'occasione per parlare di argomenti che investono ...'Loro non si chiedevanoio soffrissi nella Casa, questo é il muro che ho trovato', replica ... gaffe e imbarazzo al GF Vip: "Ha fatto una puzzetta!"/ Signorini scopre tutto: 'colpa' di...