Per Berlusconi un ministero importante Mastella a gamba tesa sul toto-ministri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La lista deidi Giorgia Meloni è stato il leit-motiv degli ultimi giorni. Profezie e accordi sotto banco sono stati fatti e disfatti mille volte. A ridosso della rivelazione dei membri del nuovo esecutivo, a Tagadà prende la parola Clementeche si sbilancia e sostiene che, nel nuovo governo,e Forza Italia avranno un ministro piùdi quelli di cui si è parlando negli ultimi giorni. Non è ancora chiaro quale sarà questomala spunterà. "Per fortuna c'èche fa l'opposizione - dichiarain collegamento con Tiziana Panella a "Tagadà" - Lui non riesce ad accettare e non riesce ad avere un rapporto di confidenza con Meloni. Secondo me Silvio ...