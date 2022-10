Pensione a 55 anni | ecco per quali categorie | come si calcola l’assegno e quali sono i requisiti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Di seguito, vi proponiamo una breve guida per quella parte di lavoratori che potrà andare ina 55. Vi mostreremoverràtoi suoi vincoli. Anzitutto, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di andare ina 55, restringendo però questa opportunità alimitate di lavoratori. Questo mentre la legge Fornero si avvicina a un bivio e mentre partiti e l’Inps suggeriscono riforme future al sistema pensionistico. Le vie percorribilipiù d’una e si applicano alla professione, al periodo contributivo e allo stato di salute del contribuente. In ognuno di questi casi vanno rispettati...

...un dipendente pubblico prossimo alla, che raggiungerò usufruendo del cumulo dei periodi contributivi (compreso un anno di co.co.co.); mi dicono che percepirò il TFR al compimento dei 67...Interessati a quest'ultima possibilità è il personale che, avendo i requisiti per lascuola anticipata (41e 10 mesi per le donne e 42e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora ...Riforma pensioni 2022, quali sono state le reazioni alla proposta di Giorgia Meloni su Opzione Uomo Salvini rivendica quota 41 (che non piace a nessuno) ...Con il governo Meloni possibile stretta per le pensioni d'oro: da tempo Fratelli d'Italia ne chiede il ricalcolo contributivo sopra l'importo di 5.000 euro al mese.