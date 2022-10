Pd | Ascani | ' congresso su identità e non su nomi | alleanze? Se ne parla dopo'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo avviare un percorso congressuale che sia costituente per il Pd. Radicalità,, nette scelte di campo. In campagna elettorale il Pd aveva tutti contro, non solo le forze di destra. Ma ripartire dalle nostre proposte sul lavoro, sulla dignità e la sicurezza del lavoro, sulla scuola, sulla crisi energetica e la transizione ambientale aiuterà a ben distinguere e a far comprendere nettamente la distanza tra i democratici, i progressisti, la sinistra e la destra al potere”. Così Anna, deputata dem e vicepresidente della Camera, rispondendo alle domande degli ascoltatori su Radio Immagina, la web radio dem. “Uncostituente non si può ridurre a una conta sui. Dobbiamo invece confrontarci sulla nostra, sulle nostre culture politiche, ...

