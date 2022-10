Pattinaggio | presentata a Torino la Finale di ISU Grand Prix 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nella giornata di oggi, presso il Palazzo Madama di, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’ISUof Figure Skating Final, l’atto conclusivo del più noto e prestigioso circuito al mondo didi figura. Presenti l’Assessore allo Sport di Regione Piemonte Fabrizio Ricca, l’Assessore allo Sport del Comune diDomenico Carretta e il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios. L’evento è in programma dall’8 all’11 dicembresul ghiaccio del Palavela di, con gli atleti che si contenderanno il successo in una delle manifestazioni più attese dell’intera stagione. L’impianto del capoluogo piemontese ospiterà così per la terza volta in quattro anni un appuntamento del ...