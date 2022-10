Pato sul Milan | ‘Ho sempre parlato di Leão | mi è sempre piaciuto’

Milan News

Commenta per primo Alexandre, ex attaccante del Milan e oggi all'Orlando City in MLS , è intervenuto in livecanale Twitch rossonero. Queste le sue parole: Come stai 'Tutto bene, sono in Brasile a San Paolo adesso. Sono ......di Daniel Ricciardo per disputare al suo posto le libere 1 del Gran Premio degli Stati Uniti... Ad Abu Dhabi toccherà aO'Ward, anch'egli al via in Indycar ma con il team McLaren di riferimento ... Ospite sul canale Twitch del Milan, Pato si emoziona per l'affetto dimostrato dai tifosi rossoneri Alexandre Pato, ex attaccante rossonero e oggi all'Orlando City in MLS, è intervenuto in live sul canale Twitch dell'AC Milan e si è così espresso sul giocatore ...L'ex attaccante milanista Alexandre Pato, oggi all'Orlando City, è stato intervistato dal canale Twitch del Milan ...