Parole e musica di Riccardo Fogli | dai Pooh alla carriera solista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladiè una fotografia di uno spaccato culturale che negli anni ’60 e ’70 pullulava di artisti che avevano completamente assorbito il beat e il pop, senza emulare i colleghi oltremare ma facendosi divulgatori di un messaggio internazionale: era tempo di rivoluzione. Daiè testimone di quegli anni d’oro della canzone italiana., gli inizi come gommista e gli Slendersnasce a Pontedera il 21 ottobre 1947 e sin da giovanissimo scopre l’amore per la. Bassista e cantante di grande talento, lavora come gommista e nel 1963 esordisce con gli Slenders, ...

Videoinformazioni

Queste ledi Dodi Battaglia , ospite sabato 22 ottobre a Verissimo , parlando del malore che lo scorso 4 ottobre, durante un concerto a Bologna, lo ha costretto ad abbandonare il palco. '...L'idea diversa era quella di prendere le musiche di grandi cantautori ed eseguirle senza le. ... Siamo stati orgogliosi di far parte della nascita, di far parte della storia dellain ... "Toledo d'Italia. Parole e Musica", domani alle Gallerie d'Italia a Napoli Esiste un test, messo a punto dallo psicologo Ridley Stroop, capace di rivelare la buona funzionalità del nostro cervello e il suo grado di attenzione. Il test di Stroop è ...In occasione della mostra EXTRA di Paolo Treni, un incontro tra musica e parole. 22 Ottobre 2022. Vercelli, Ex Monastero di Santa Chiara ...