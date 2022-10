Paolo Ursitti e Paola Spanata i giovani imprenditori italiani sfondano nel mercato immobiliare di Dubai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022)sono una giovane coppia italiana, sonoed investitori immobiliari di successo. La loro preparazione maniacale, il coraggio e lo studio delpiù adatto alle loro esigenze ha permesso loro di creare valore e ricchezza in un paese in forte crescita come. L'avventura nel settorecomincia proprio a Roma, nella capitale dove sono nati e cresciuti. La coppia romana riscontra fin dal principio grandi risultati ,ma la crescita del loro progetto subisce numerose interferenze per svariati problemi connessi con ile la burocrazia italiana. Nel nostro paese infatti sono molteplici gli ostacoli che si incontrano per chi vuole intraprendere una carriera nell'investimento. Può accadere infatti che dopo l'acquisto di un ...