Paolo Bonolis diventa nonno | il dolce annuncio di Sonia Bruganelli sui social | ecco cos' ha detto

... e successivamente ha rivelato a tutti che a breve diventerà padre per la prima volta: E questo vuol dire che che suo maritodiventerà nonno per la seconda volta a breve (probabilmente ...Molti gli Ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione: la madrina storica dell'evento Veronica Maya, Nicola Pietrangeli,, Jimmy Ghione, Albano Carrisi, ...