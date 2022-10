Paola Egonu riparte dalla Turchia | ecco la nuova avventura

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo la sconfitta delle azzurre contro il Brasile nella semifinale dei Mondiali di volley femminile e dopo essere stata investita da un’ondata di insulti di stampo razzista, come se fosse solo lei la responsabile del sogno Mondiale sfumato e ridimensionato alla conquista del bronzo,ha deciso di lasciare Conegliano e di apprestarsi a vivere unasportiva al VakifBank Istanbul. La corazzata turca, vincitrice in carica di Champions League e Mondiale per Club nell’ultima annata agonistica, sembra essere la dimensione perfetta per ritrovare sè stessa e gli stimoli giusti per continuare a dimostrare la propria forza ed il proprio talento. La 23enne sarà accolta a braccia aperte dall’allenatore Giovanni Guidetti che, intervistato de La Gazzetta dello Sport, ha manifestato il suo grande entusiasmo ...

, la campionessa della nazionale italiana di Pallavolo, vorrebbe abbandonare la squadra dopo essere stata offesa dall'ennesima persona che le ha chiesto se fosse italiana. L'atleta azzurra ...Caro Marco, punto di vista rispettabile e importante, anche in considerazione della tua vicenda personale. Ma non sono sicuro di vedere una strumentalizzazione politica della vicenda di; vedo l'esasperazione di una giovane donna. Dal carattere non facile, da quanto leggo: ma questo non cambia le cose. Non credo sia giusto scrivere "da quegli spalti può uscire fuori di ...Doriano RabottiChe cosa ci dice davvero il caso Egonu, ora che la nube tossica delle polemiche immediate si è posata e si può ragionare a mente più fredda Dando per scontato che siamo tutti d’accordo ...Sabato comincia il torneo femminile: la città brianzola sostituita dal capoluogo lombardo, in corsa per vincere il primo scudetto di una metropoli.