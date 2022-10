Palazzo Mosti | nuova riunione per il piano di efficientamento energetico comunale

TV Sette Benevento

I quindici monumenti protagonisti , come illustrato da Costa, sono:Aventi, Chiesa del Gesù,TrottiGiordani,Naselli Crispi,Roverella,...I 15 monumenti protagonisti di questa VI edizione sono:Aventi, Chiesa del Gesù,TrottiGiordani,Naselli Crispi,Roverella,Muzzarelli Crema, ... Nuova riunione questa mattina a Palazzo Mosti per il piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico comunale Convocata dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina a Palazzo Mosti si è tenuta una nuova riunione riguardante il piano di efficientamento energetico del patrimonio pubblico comunale, anche alla l ...Per arrivare alla determinazione della massa passiva, cioè l’atto ufficiale che chiude almeno i tempi regolamentari della complicata partita del dissesto a Palazzo Mosti occorreranno ancora quattro me ...