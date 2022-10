Pablo Larraìn dirigerà Angelina Jolie in Maria sulla vita di Maria Callas

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) , scritto da Steven KnightLarraín (Jackie, Spencer) ha annunciato oggi il suo prossimo filmdel soprano greco di origine americana. Protagonista del film sarà il Premio OscarJolie.racconta la storia tumultuosa, bella e tragica delladella più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70.è scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises) e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komlizen Film....