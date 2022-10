Oroscopo Paolo Fox 22 ottobre 2022 | si ridesta il Cancro | sabato ansioso per Aquario

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'diFox prosegue con il suo appuntamento quotidiano e questa volta anticipa la giornata del 22. Eccoci nel weekend con unche si prevede interessante e soprattutto importante. Molti segni subiranno l'influenza della Luna in Vergine, per cui amore, lavoro, amicizie, soldi, salute e relazioni interpersonali saranno al centro dell'attenzione astrale. C'è chi avrà 24 ore ansiose e chi si ridesterà dopo un periodo grigio. Vediamo dettagliatamente le previsioni astrologiche diFox del 2222diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete apre le porte ad undedito ...

