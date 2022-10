Oroscopo di Paolo Fox | settimana dal 22 al 28 ottobre 2022 | le previsioni

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Anche per questa, ille DiPiù Tv ha pubblicato lesull'diFox dal 22 al 28. L'Ariete sarà finalmente più rilassato, mentre lo Scorpione godrà dell'arrivo di Venere. Di seguito, tutte le indicazioni delle Stelle per i dodici segni che compongono lo Zodiaco. ARIETE – Si conclude finalmente una fase di polemiche e tensioni che vi hanno fatto male. In coppia, una crisi iniziata all'inizio del mese potrebbe essere superata con la buona volontà di entrambi. Mantenete lo stesso la calma e fate attenzione a Capricorno, Ariete e Bilancia. Nel lavoro, troverete lo spunto giusto per ripartire. TORO – Chiuderete le relazioni senza valore, cercate di non perdere la calma mercoledì. Se siete in coppia, potrebbe esserci aria ...