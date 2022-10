Oggi il centrodestra al Quirinale Meloni | Siamo pronti a dare un governo all' Italia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Il centrista Lupi ha annunciato che sarà solo la premier in pectorea parlare al termine delle consultazioni. In FI, però, si sottolinea che non ci sono stati contatti diretti e che, quindi, non è escluso che Berlusconi possa intervenire una volta terminato il colloquio con il Capo dello Stato. E quindi non c'è nessun accordo per ora sul 'percorso' e sui contenuti del faccia a faccia che i leader, accompagnati dai rispettivi capigruppo, avranno con Sergio Mattarella. Altra ipotesi è quella di una dichiarazione da concornella giornata di domani. Si va comunque al buio, anche se il presidente di Fdi è ottimista. "Domani, insieme a tutta la coalizione del, saliremo alper le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella....

RaiNews

, prima di salire alle 10.30 al Quirinale alla guida della coalizione di(si lavora per disinnescare eventuali dichiarazioni di Silvio Berlusconi), Meloni darà le ultime limature ...Pronto il terzo audio di Berlusconi, il governo trema Il messaggio raccoltoal primo giorno di ... con la vittoria schiacciante dela trazione Fdi. Dunque, perché perdere tempo Il ... Meloni: domani centrodestra unito al Quirinale, pronti a dare un governo all'Italia - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competente" - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competent Come si fa ad andare in piazza il 5 novembre in mezzo a tanti pacifisti, pacifinti e filo-putiniani in nome della pace (non in nome della totale contrapposizione a chi ha scatenato la guerra, cioè il ...La scaletta, anzitutto. Questa mattina la presidente di Fratelli d’Italia è attesa al Quirinale alle 10.30 per le consultazioni insieme agli altri leader del centrodestra: Silvio Berlusconi, Matteo ...