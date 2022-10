Oggi il centrodestra al Quirinale Meloni punta a lista dei ministri in serata

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Uniti, andranno uniti. Essere coesi però è un altro discorso. Ilin mattonata si presenterà in delegazione unica alper le consultazioni, con tutti e tre i leader schierati. Scelta quasi scontata in altri tempi, meno dopo giorni di scontri e fibrillazioni soprattutto tra Giorgiae Silvio Berlusconi. Prima il bigliettino del presidente di Forza Italia pieno di aggettivi non lusinghieri a cui la futura premier ha replicato dicendo di non essere ricattabile, poi lo scontro sul ministero della Giustizia e, dulcis in fundo, l'audiogate con le dichiarazioni filorusse del Cavaliere, hanno contribuito a fare scendere il gelo tra i due alleati. Tant'è che alla vigilia non ci sono notizie di contatti tra i due.Per il secondo giorno consecutivo, la leader di Fratelli d'Italia sceglie di tenersi ...

RaiNews

