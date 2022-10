Nuovo piano viario | interessate via Roma e via Arcivescovado | nuovi divieti di sosta

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lunedì alle ore 10 scatta a Monreale ildel traffico, per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione dello storico quartiere Ciambra. Lo studio e l’ordinanza sono stati predisposti dal Comando di Polizia Municipale. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi. Le modifiche alla viabilità saranno così articolate: verrà istituito il senso unico di marcia in via, nel tratto e direzione di marcia compreso tra la via Salita Sant’Antonino, fino alla Piazza Vittorio Emanuele. Pertanto, i veicoli provenienti da via Agonizzanti in direzione di via Salita Sant’Antonino potranno proseguire dritto per la stessa via e o svoltare a sinistra per la viadirezione Piazza Vittorio Emanuele, mentre quelli provenienti da via Umberto I e via Palermo in direzione via ...