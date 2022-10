Nuovo governo | Meloni premier | Salvini e Tajani vice Valditara all’Istruzione | Bernini all’Università | Giorgetti all’Economia | ecco la lista dei ministri

... attestandosi a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,77%, mentre nel frattempo è stato conferito l'incarico a Giorgia Meloni per formare il. Tra ...2022 - 10 - 21 17:58:51 Antonio Tajani agli Esteri, Piantedosi agli Interni Antonio Tajani agli Esteri, Piantedosi agli Interni: sono due de ministri delMeloni 2022 - 10 - 21 17:54:55 Meloni ha presentato a Mattarella lista dei ministri Meloni ha accettato l'incarico e ha presentato al presidente della Repubblica l'elenco dei ministri ai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) è il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri . Si tratta della prima donna premier nella ...