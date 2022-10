Nuovo crollo all' Università di Cagliari | chiuso edificio Erasmus

commentaall'Università di Cagliari. Una parte del soffitto in cartongesso negli uffici Erasmus si è staccata. Al momento del cedimento, in ufficio erano presenti due dipendenti, illesi entrambi ...12.41 Ateneo Cagliari,. No feriti Negli uffici Erasmus dell'Università di Cagliari è crollata una parte del soffitto in cartonegesso. Non ci sono feriti. Due dipendenti sono rimasti illesi perché sono riusciti ...L'accesso è stato temporaneamente interdetto per consentire l'intervento da parte dell'ufficio tecnico dell'Ateneo ...(ANSA) - BARI, 21 OTT - Raccolta del grano in calo del 26% in Puglia nel 2022, rispetto all'anno precedente. E' quanto annunciato da Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Istat diffusi nel corso del ...