Nuovi incentivi per le auto non inquinanti | ecco come ottenerli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma del Mise (ecobonus.mise.gov) le prenotazioni per idestinati all'acquisto dinonfino a 60 g/km CO2, cosìstabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Le novità introdotte riguardano innanzitutto i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila euro, che per l'acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficare per l'anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate. In particolare, glisaranno così rimodulati: fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l'acquisto di ...

... eliminare gliche alcuni governi concedono a questa attività e di essere pronti a ... L'esecutivo europeo, inoltre, in futuro definiràstandard regolatori per i 'minatori', ma non è ...Tra conferme e sorprese, sputano alcuni dicasteriche ben rispecchiano la propaganda ... riduzione dell'aliquota Iva sui prodotti per la prima infanzia,alle aziende che assumono ...ROMA - Dalle ore 10 del 2 novembre si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non ...Si riaprono dalle ore 10 del 2 novembre 2022 sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. Lo annuncia il ...