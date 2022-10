Nuova sede per il Centro antiviolenza di Guidonia | come funziona | orari | contatti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) C’è unaper ildiMontecelio “Gea”. Ilsi è trasferito in via di Casal Bianco 18. I locali, tra l’altro, sono stati progettati secondo le specifiche necessità di una struttura ad hoc per questo servizio.: i dettagli “Finalmente ildiMontecelio – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Michela Pauselli – avrà unaadeguata. Fino al mese di novembre 2021 l’attività della struttura ha subito varie interruzioni a causa dei problemi strutturali inerenti i locali assegnati, poi risultati inagibili. Successivamente sono state proposte altre soluzioni tuttavia ...