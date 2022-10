“Non critichiamo chi impone regole creandone di nuove” | Bianca Balti in difesa di chi sceglie il velo

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Possiamo essere davvero libere in quanto donne solo lottando per la libertà di tutte noi” così inizia il lungo post condiviso su Instagram da, indelle donne islamiche che scelgono di indossare il. Le rivolte divampate in Iran, dopo l’uccisione di Mahsa Amini, vogliono rivendicare non solo la possibilità per le donne di non indossare l’hijab – come invecela legge della Repubblica Islamica – ma anche e soprattutto il diritto dire e di essere libere. Ci sono molte donne che seguendo la loro religione e la loro cultura scelgono consapevolmente di indossare il. La modella ha continuato il suo messaggio sui social: Non dobbiamo essere sempre d’accordo con le nostre sorelle per difendere il loro diritto di scelta. Che sia la ...