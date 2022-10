“Nomi sorprendenti” La Russia accusa | chi c' è dietro il sabotaggio del Nord Stream

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lasta cercando, attraverso i canali diplomatici, di essere ammessa alle indagini sulle esplosioni che hanno danneggiato il gasdotto, ma finora non ha ottenuto nulla. A parlare della situazione è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Stiamo lavorando molto intensamente attraverso i canali diplomatici con i Paesi interessati, ma finora abbiamo trovato un muro, c'è riluttanza a interagire in qualche modo e riluttanza ad andare fino in fondo alla verità insieme. Il Cremlino non ha nuovi dati sull'indagine, proprio perché al momento laè privata dell'opportunità di prendervi parte”. Poi Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti, ha sollevato dei dubbi sui veri responsabili dell'attacco terrorista, facendo capire che in realtà a Mosca qualcosa sanno, con parole che sembrano ...

