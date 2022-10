(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nuovo attacco no vax ai cronisti toscani. Questa volta è stata presa di mira Ilaria Ulivelli,de "La" che ha la sola "colpa" di aver dato, nei suoi innumerevoli servizi su Covid e dintorni, tutte le informazioni utili per le vaccinazioni e ciò che può servire nella lotta contro il virus L'articolo proviene da Firenze Post.

Fanpage poi spiega che 'altri due nosono stati condannati, invece, a tre mila euro e a 1.200 ... Rachele De Stafanis , e spiegò: 'Con il mio legale abbiamo denunciato ogni singolae frase ...Con il mio Avvocato abbiamo denunciato ogni singolae frase diffamatoria che, in questi ...commentando le sentenze che hanno portato ad una multa di 750 mila euro nei confronti di un nodi ... No vax: minaccia a giornalista de La Nazione. Ast: “Intollerabile. Appello a istituzioni e forze dell’ordine” Nuovo attacco no vax ai cronisti toscani. Questa volta è stata presa di mira Ilaria Ulivelli, giornalista de "La Nazione" che ha la sola "colpa" di aver dato, nei suoi innumerevoli servizi su Covid e ...(Adnkronos) – “Una, due, tre… ma poi arriva un momento in cui la corda si spezza e, anche volendolo, non si può più fare finta di niente. In questi anni di pandemia, oltre alle difficoltà dell’emergen ...