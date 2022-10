Nikita Pelizon del GF VIP è fidanzata con Valerio Tremiterra | chi è | età | lavoro | foto e Instagram

(Di venerdì 21 ottobre 2022), una delle concorrenti del reality in onda su Canale 5, il Grande Fratello Vip, aveva dichiarato entrando nel programma di essere single. Dopo il messaggio inviato sulla casa con un aereo è stato chiaro che fuori dalla casa ci fosse qualcuno ad attenderla e il settimanale Chi ha scoperto di chi si tratta. L’uomo misterioso, con il quale la modella avrebbe una storia d’amore che risulta da video pubblicati susarebbe il 54enne. Chi è il fidanzato diÈ stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a pubblicare il video nel quale laè in compagnia diin una vacanza. Immagini che non sembrano dare adito a dubbi circa la relazione tra i due che ...

non è single. Tutto quello che c'è da sapere sul suo misterioso fidanzato. Dopo gli ultimi rumor scatenati dall'aereo che è passato sopra la casa del GF Vip il settimanale Chi ha ...A circa un mese dall'ingresso dinella Casa del GF Vip , finalmente viene a galla l'identità del famoso fidanzato segreto di cui tutti parlano ma che nessuno aveva ancora visto. A svelarcelo in anteprima è stato il ...Nikita Pelizon, una delle concorrenti del reality in onda su Canale 5, il Grande Fratello Vip, aveva dichiarato entrando nel programma di essere single. Dopo il messaggio inviato sulla casa con un aer ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...